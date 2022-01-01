Забор из профнастила

Что влияет на стоимость забора

- Материал. Если говорить о металлическом заборе из профнастила, то на цену влияет марка листа, толщина металла и вид покрытия.

- Способ установки столбов. Опоры для изгороди устанавливаются путем забутовки, забивки, частичного или полного бетонирования. Ограду ставят на винтовые сваи или на бетонный мелкозаглубленный фундамент.

- Количество столбов и лаг. Их количество зависит от типа ограждения и его парусности.

- Доставка. Стоимость забора из профнастила напрямую зависит от транспортных расходов, удаленности вашего участка или промышленного объекта от нашей производственной базы.