Забор из профнастила

Наша компания занимается проектированием, изготовлением и установкой заборов, ворот и калиток «под ключ» из различных материалов. Мы работаем в Москве и Московской области, строим ограждения для загородных домов, дачных участков, промышленных объектов и предлагаем лучшие условия от производителя.
Работаем от 30 метров!
В установку "под ключ" входит:
Расчет сметы
Бесплатный замер участка
Гарантия на работы от года
Установка забора от 1102 руб. за погонный метр
GOOD ZABOR
Стоимость установки забораот 1102 руб.
ОплатаРаботам без предоплаты
Телефон:+7 (495) 085-44-55
Адрес:Москва, Каширское шоссе вл. 63/1
Email:sale@good-zabor.ru
От Вас
Измерьте рулеткой длину будущей ограды, посмотрите, где лучше и удобнее расположить ворота и калитку. Когда вы определите общую длину секций, самостоятельно рассчитайте стоимость установки ограждения в нашем калькуляторе или можете заказать расчет стоимости у нашего менеджера.
Чтобы определить оптимальный уровень забора необходимо учитывать место расположения участка, близость прохождения ж/д путей и шумных автотрасс. Если участок находится на тихой улице или в переулке, то уровень возведения ограждения может быть любой. Если вы хотите защитить свой участок от уличного шума, то оптимальная высота будет 1,8-2,2 м.
Мы используем металлический штакетник, профтрубу, деревянный штакетник, поликарбонат, сетку 2Д и 3Д, рабицу, сварную сетку, сэндвич-панели и пластик. У нас можно заказать забор с шумозащитными экранами, секционные, панельные, секционные с металлическими или кирпичными столбами из профнастила, на ленточном или свайном фундаменте.
Позвоните нам и мы предложим вам удобное время для приезда замерщика. Если вы затрудняетесь с выбором материала, то наш специалист непосредственно на месте поможет вам сделать правильный выбор.
От Нас
Наши специалисты определят тип грунта. Это необходимо для того, что определить способ и необходимую глубину опорных металлических столбов.
Обговариваем все нюансы и нестандартные решения, рассчитываем смету изгороди, заключаем договор, в котором указывается порядок работ и сроки выполнения заказа.
Изготавливаем секции и модули, подготавливаем элементы металлического каркаса, доставляем материалы и комплектующие заказчику.
Бригада рабочих приступает к качественной сборке заграждения. После окончания сборки вы принимаете работу, подписываете приемочный акт, вносите оплату.
Наши цены
|Цены на заборы из оцинкованного профнастила
|Высота, м
|Стоимость (под ключ), руб
|1,8 м.
|1102
|2,0 м.
|1152
|С односторонним полимерным покрытием
|1,8 м.
|1142
|2,0 м.
|1302
|С двухсторонним полимерным покрытием
|1,8 м.
|1310
|2,0 м.
|1480
Что входит в стоимость:
Материал: профлист марки С8 выбранной толщины, лаги 40х20 грунтованные, столбы 60х60 грунтованные, заглушки капроновые, крепление на кровельные саморезы + антивандальные саморезы (2 шт на лист)
|Размер
|Ворота
|Калитка
|2х4 м
|12 000
|1х2 м
|4 000
|Усиление столбов
|Способ усиления
|Стоимость
|Единица
|Укосины
|13 110
|за столб
|Бетонирование
|1812
|метр погонный
|Ленточный фундамент
|3050
|метр погонный
|Кирпичные столбы
|10 100
|за столб
|Услуга
|Цена
|Единица
|Дополнительная лага
|100
|метр погонный
|Доборная планка
|152
|метр погонный
|Демонтаж старого забора
|140
|метр погонный
|Вывоз мусора
|2 051
|за машину
КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ УСТАНОВКИ ЗАБОРА ПОД КЛЮЧНа калькуляторе вы можете рассчитать стоимость установки забора с нашим материалом
Что влияет на стоимость забора
- Материал. Если говорить о металлическом заборе из профнастила, то на цену влияет марка листа, толщина металла и вид покрытия.
- Способ установки столбов. Опоры для изгороди устанавливаются путем забутовки, забивки, частичного или полного бетонирования. Ограду ставят на винтовые сваи или на бетонный мелкозаглубленный фундамент.
- Количество столбов и лаг. Их количество зависит от типа ограждения и его парусности.
- Доставка. Стоимость забора из профнастила напрямую зависит от транспортных расходов, удаленности вашего участка или промышленного объекта от нашей производственной базы.
Чтобы посчитать стоимость ограды из других стройматериалов - напишите нам какой забор необходим через кнопку ниже. Укажите интересующие параметры и ваш телефон для связи. После подсчета стоимости, наш менеджер свяжется с вами.
Стоимость работы по установке забора из материала заказчика - от 500 рублей за 1 метр погонный.