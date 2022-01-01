﻿ Забор из профнастила под ключ, цена с установкой за 1 метр с работой в Москве | Good Zabor
 
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Забор из профнастила

Бесплатный замер
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Хочу забор под ключ

Работаем от 30 метров!

В установку "под ключ" входит:

Расчет сметы

Расчет сметы

Бесплатный замер участка

Бесплатный замер участка

Гарантия на работы от года

Гарантия на работы от года

Установка забора от 1102 руб. за погонный метр

# Из профнастила
# Евроштакетник
# Из рабицы
# 3D забор
# Откатные ворота
# Распашные ворота
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GOOD ZABOR

Работаем по схеме: без головной боли для клиента

Наша компания занимается проектированием, изготовлением и установкой заборов, ворот и калиток «под ключ» из различных материалов. Мы работаем в Москве и Московской области, строим ограждения для загородных домов, дачных участков, промышленных объектов и предлагаем лучшие условия от производителя.

Стоимость установки забора

от 1102 руб.

Оплата

Работам без предоплаты

Телефон:

+7 (495) 085-44-55

Адрес:

Москва, Каширское шоссе вл. 63/1

От Вас

Определите границы забора
Определите границы

Измерьте рулеткой длину будущей ограды, посмотрите, где лучше и удобнее расположить ворота и калитку. Когда вы определите общую длину секций, самостоятельно рассчитайте стоимость установки ограждения в нашем калькуляторе или можете заказать расчет стоимости у нашего менеджера.

Выберите высоту забора
Выберите высоту

Чтобы определить оптимальный уровень забора необходимо учитывать место расположения участка, близость прохождения ж/д путей и шумных автотрасс. Если участок находится на тихой улице или в переулке, то уровень возведения ограждения может быть любой. Если вы хотите защитить свой участок от уличного шума, то оптимальная высота будет 1,8-2,2 м.

Выберите материал забора
Выберите материалы

Мы используем металлический штакетник, профтрубу, деревянный штакетник, поликарбонат, сетку 2Д и 3Д, рабицу, сварную сетку, сэндвич-панели и пластик. У нас можно заказать забор с шумозащитными экранами, секционные, панельные, секционные с металлическими или кирпичными столбами из профнастила, на ленточном или свайном фундаменте.

Позвоните нам
Позвоните нам, чтобы договориться о встрече

Позвоните нам и мы предложим вам удобное время для приезда замерщика. Если вы затрудняетесь с выбором материала, то наш специалист непосредственно на месте поможет вам сделать правильный выбор.

От Нас

Выезд на участок
Выезд на участок для изучения

Наши специалисты определят тип грунта. Это необходимо для того, что определить способ и необходимую глубину опорных металлических столбов.

Заключение договора
Заключение договора

Обговариваем все нюансы и нестандартные решения, рассчитываем смету изгороди, заключаем договор, в котором указывается порядок работ и сроки выполнения заказа.

Закупка и доставка материалов
Закупка и доставка материалов

Изготавливаем секции и модули, подготавливаем элементы металлического каркаса, доставляем материалы и комплектующие заказчику.

Установка забора
Монтаж забора

Бригада рабочих приступает к качественной сборке заграждения. После окончания сборки вы принимаете работу, подписываете приемочный акт, вносите оплату.

Наши цены

Цены на забор из профилированного листа
Цены на заборы из оцинкованного профнастила
Высота, м Стоимость (под ключ), руб
1,8 м. 1102
2,0 м. 1152
С односторонним полимерным покрытием
1,8 м. 1142
2,0 м. 1302
С двухсторонним полимерным покрытием
1,8 м. 1310
2,0 м. 1480

Что входит в стоимость:

Материал: профлист марки С8 выбранной толщины, лаги 40х20 грунтованные, столбы 60х60 грунтованные, заглушки капроновые, крепление на кровельные саморезы + антивандальные саморезы (2 шт на лист)

Цены на установку ворот и калиток
Размер Ворота Калитка
2х4 м 12 000
1х2 м 4 000
Усиление столбов
Способ усиления Стоимость Единица
Укосины 13 110 за столб
Бетонирование 1812 метр погонный
Ленточный фундамент 3050 метр погонный
Кирпичные столбы 10 100 за столб
Дополнительные услуги
Услуга Цена Единица
Дополнительная лага 100 метр погонный
Доборная планка 152 метр погонный
Демонтаж старого забора 140 метр погонный
Вывоз мусора 2 051 за машину

КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ УСТАНОВКИ ЗАБОРА ПОД КЛЮЧ

На калькуляторе вы можете рассчитать стоимость установки забора с нашим материалом

Что влияет на стоимость забора

- Материал. Если говорить о металлическом заборе из профнастила, то на цену влияет марка листа, толщина металла и вид покрытия.


- Способ установки столбов. Опоры для изгороди устанавливаются путем забутовки, забивки, частичного или полного бетонирования. Ограду ставят на винтовые сваи или на бетонный мелкозаглубленный фундамент.


- Количество столбов и лаг. Их количество зависит от типа ограждения и его парусности.


- Доставка. Стоимость забора из профнастила напрямую зависит от транспортных расходов, удаленности вашего участка или промышленного объекта от нашей производственной базы.



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Чтобы посчитать стоимость ограды из других стройматериалов - напишите нам какой забор необходим через кнопку ниже. Укажите интересующие параметры и ваш телефон для связи. После подсчета стоимости, наш менеджер свяжется с вами.

Стоимость работы по установке забора из материала заказчика - от 500 рублей за 1 метр погонный.

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ВИЗУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ заборов

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ИЗ ПРОФИЛЬНОГО ЛИСТА

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Выберите вид забора:

  • Сплошной
  • На ленточном фундаменте
  • C кирпичными столбами
  • Модульные
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Доступные варианты:

RAL 1014
RAL 3005
RAL 3009
RAL 3011
RAL 5005
RAL 6005
RAL 6020
RAL 7004
RAL 7024
RAL 8017
RAL 8019
RAL 9003
1014
3005
3009
3011
5005
6005
6020
7004
7024
8017
8019
9003
1014
3005
3009
3011
5005
6005
6020
7004
7024
8017
8019
9003
3005
6005
7024
8017

ФОТО ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

Серый забор
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На металлических столбах
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Нна ленточном фундаменте
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Под камень
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Под дерево
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Забор из коричневого листа
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Другие виды заборов

Для дачи
Забор из профнастила для дачи

от 1025 рублей за п.м.

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фото
Комбинированный забор из профнастила

от 1076 руб. за п.м.

Подробнее
Горизонтальный
Горизонтальные заборы

от 1250 руб. за п.м.

Подробнее
В рамке
Заборы в рамке

от 1350 руб. за п.м.

Подробнее
Под камень
Заборы под камень

от 1775 руб. за п.м.

Подробнее
Забор из профлиста двусторонний
Заборы двусторонние

от 1100 руб. за п.м.

Подробнее
Забор из профлиста на ленточном фундаменте
Заборы на ленточном фундаменте

от 1010 руб. за п.м.

Подробнее
Кованые заборы с профлистом
Кованые заборы

от 2000 руб. за п.м.

Подробнее
Забор из профлиста с кирпичными столбами
Заборы с кирпичными столбами

от 1250 руб. за п.м.

Подробнее
Забор серый
Серый забор

от 881 руб. за п.м.

Подробнее
Забор высотой 2,5 метра
Забор из листа высотой 2,5 метра

от 3095 руб. за п.м.

Подробнее
Высотой 2 метра
Заборы высотой 2 метра

от 1600 руб. за п.м.

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ПРОЦЕССУСТАНОВКИ ЗАБОРОВ

Разметка участка под забор
Этап 1
Выезд и разметка участка

Установка начинается с осмотра и разметки периметра стройплощадки. Нужно определить конфигурацию участка, разметить место расположения ворот с калиткой. Рассчитывается оптимальное расстояние между опорными столбами с учетом размеров и характеристик ограды. Также рассчитывается необходимое количество столбов, лаг, крепежа, стройматериалов для заполнения пролетов. С учетом характеристик грунта подбирается тип фундамента и способ установки опор.

Перед началом работ наш инженер приедет на объект для сбора информации о размере и ландшафте участка, типе и характеристиках почвы. Специалист выполнит расчет расхода стройматериалов и комплектующих и количество опорных столбов. Наш инженер вместе с заказчиком подберет оптимальный тип фундамента и способ установки изгороди, определит место установки ворот и калитки.
Этап 2
Выбор основания

Второй этап строительных работ — это определение способа его установки. Вы можете самостоятельно выбрать наиболее подходящий вариант надежного фундамента с учетом бюджета. При необходимости наш специалист проконсультирует вас по выбору фундамента.

Основные виды фундамента для ограждений:
Заборы из профнастила на металлических столбах

Это самый распространенный и недорогой способ возведения заборов. Этот вид основания пользуется большой популярностью благодаря рациональному расходу материала, небольшим трудозатратам и невысокой стоимости.

Такая конструкция представляет собой металлический каркас, который состоит из опор и горизонтальных лаг. Для изготовления столбов используется профильная труба 60х60х2 мм или 80х80х3 мм. Металлические лаги делают из профтрубы 40х20х2 мм. Детали каркаса соединяются надежным сварочным швом или специальными кронштейнами при помощи болтовых соединений. Каркасы, соединенные кронштейнами, собирают из профтруб с оцинковкой или с полимерным покрытием. Такой каркас не поддается ржавчине, его не нужно ежегодно красить. Чтобы внутрь опор не попадала влага и листва, их закрывают сверху пластиковой заглушкой (планкой).

Заборы из профнастила на ленточном фундаменте

На участке со слабой просадочной почвой строить забор лучше на ленточном фундаменте. Бетонное основание обеспечивает надежность сооружения, не дает ему проседать. Закладка фундамента выполняется следующим образом. Сначала роют траншею с лунками под опоры. В лунки устанавливают опоры и заливают их бетоном. Внутри траншеи делают опалубку с армирующим каркасом, заливают ее цементно-песчаным раствором и оставляют до набора бетоном прочности. Через 4 недели приступают к сборке.

Заборы из профнастила и кирпича

Цоколь бетонного фундамента и опорные столбы облицовывают кирпичом, декоративным или природным камнем. Колонны и цоколь делают из силикатного, клинкерного, рустированного, колотого,торкретированного, ангобированного или керамического облицовочного кирпича, обычного или фигурного.Такой фундамент обладает высокой прочностью, выглядит солидно и очень красиво.

Этап 3
Бурение отверстий под столбы

Глубина лунок зависит от размера опор, типа почвы и глубины ее промерзания. Надземная часть опоры должна быть в два раза больше подземной. Например, при высоте ограждения 2 м., общая длина столба составляет 3 м. Это необходимо для того, чтобы заборная конструкция выдерживала ветровые нагрузки. При этом, если строительство ведется в районе, где почва промерзает на 1,2 м, то глубина лунки должна быть не менее 1,4 м.

Варианты монтажа опор для забора
Этап 4
Монтаж опор

Способ сборки будет зависеть от характеристик почвы и парусности ограждения.

Глубину лунок и способ монтажа опор определяют наши специалисты после выполнения замеров и анализа почвы.
Способ установки опор в зависимости от типа грунта:

Забивка - применяется на влажных и плотных грунтах, глине, суглинках.

Бутование - используется на пучинистых и заторфованных почвах.

Бетонирование - этот способ подходит для стабильных и сухих грунтов.

Этап 5
Монтаж лаг

Лагами называются горизонтальные элементы каркаса, которые держат секции и обеспечивают жесткость конструкции. Они монтируются на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего края секций. Если высота ограды превышает 1,8 м., то добавляется третья лага, которая крепится точно посередине между двух основных.

Количество лаг в каркасной конструкции будет зависеть от высоты изгороди. Для забора до 1,7 м. достаточно двух поперечин сечением 40х20 мм и столбов 60х60 или 80х80 мм. Для ограды более 1,7 м. рекомендуется увеличить количество лаг до трех или четырех. Верхняя и нижняя лага монтируются на расстоянии 20-30 см от кромки профнастила. Промежуточные лаги размещают равномерно между ними.
Этап 6
Заполнение пролетов

Самым популярным и распространенным материалом для строительства заборов является профильный лист. Листы крепят к лагам с нахлестом саморезами или заклепками либо используют профлист для изготовления сварных секций. Для изготовления рамных секций применяется стальной уголок и профильная труба. Готовые секции привариваются к монтажным пластинам, которые в свою очередь приварены к столбам. Все сварные швы зачищаются, тщательно шлифуются и покрываются грунт-эмалью или краской.

Если при монтаже ограждения на поверхности профнастила появляются царапины, то их можно быстро закрасить краской из баллончика подходящего цвета.
Этап 7
Установка ворот и калиток

Заключительный этап — уже можно установить крепление ворот и калитки. Мы изготавливаем и устанавливаем ворота любых типов — распашные, откатные, рулонные, подъемно-поворотные с отдельностоящими или врезными калитками.

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ВИДЫ ПРОФНАСТИЛА ДЛЯ ЗАБОРОВ

Профилированный стальной лист — это лист толщиной от 0,3 до 0,8 мм с антикоррозионным покрытием. В качестве защитных обычно используются: оцинковка, полиэстер, пластизол, PVDF или Printech. Это алюмоцинковое покрытие, имитирующее фактуру дерева. Цены на профильный лист также различается высотой волны и длиной рабочей поверхности. Такие ограды обладают преимуществами: прочностью и долговечностью.

Характеристики профнастила

Такие ограждения имеют эстетичный внешний вид, отличаются прочностью и долговечностью. Профильный лист не боится механических повреждений, перепадов температуры, коррозии и влаги. Средний срок службы ограждения из металлопрофиля с оцинковкой составляет 20 лет, с полимерным покрытием — не менее 30 лет. Изготавливается как оцинкованный, так и с полимерным покрытием с одной и с двух сторон.


Формула обозначения профильного листа

Для заборов, как правило, рекомендуем использование стенового профнастила. Такой лист маркируется индексом «С», после чего указываются цифры, которые указывают высоту волны листа, полезную ширину и размеры листа, маркировку цвета, тип покрытия и толщину металла. Чаще всего для изготовления ограждений из профлиста используется «С8» до «С25». Листы профнастила изготавливаются с цинковым и полимерным покрытием. Защитно-декоративное покрытие может быть односторонним или двухсторонним.


С8
С8

Это самый недорогой и востребованный вид профлиста, применяемый для возведения ограждений.

Характеристики:

Полная ширина листа

1200

Полезная ширина

1150

Высота профиля

8

Толщина металла

0.35 - 0.8

Доступные цвета
С10 + ФИГУРНЫЙ
С10 + ФИГУРНЫЙ

Профлист марки С10 изготавливается как обычный, так и с фигурной верхней кромкой.

Характеристики:

Полная ширина

1150

Полезная ширина

1180

Высота профиля

10

Толщина листа

0.4 - 0.5

Доступные цвета
С20
С20

Профлист марки С20 отличается высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам на изгиб.

Характеристики:

Полная ширина

1150

Полезная ширина

1000

Высота профиля

20

Толщина стали

0.35 - 0.8

Доступные цвета
С21
С21

Среди преимуществ С21 можно отметить высокую стойкость к изгибающим нагрузкам. Выглядят такие ограды весьма презентабельно.

Характеристики:

Полная ширина

1151

Полезная ширина

1000

Высота профиля

21

Толщина стального листа

0.35 - 0.7

Доступные цвета
НС35
НС35

Профлист марки НС35 широко применяется для каркасных сооружений, обладает прочностью и устойчивостью к воздействию внешних факторов.

Характеристики:

Полная ширина листа

1060

Полезная ширина

1000

Высота профиля

35

Толщина стали

0.5 - 0.9

Доступные цвета
ПОД ДЕРЕВО ИЛИ КАМЕНЬ
ПОД ДЕРЕВО ИЛИ КАМЕНЬ

Забор из металлопрофиля с фактурным рисунком отличается эстетичностью, прочностью и надежностью в эксплуатации.

Характеристики:

Полная ширина листа

1060

Полезная ширина

1000

Высота профиля

8 - 35

Толщина стали

0.5 - 0.9

Доступные цвета

Устанавливаем заборы в Москве

О КОМПАНИИ

Наша компания занимается проектированием, производством (сваркой) и сборкой заборов. Мы работаем в Москве и Московской области. Строим ограды из материалов собственного производства по типовым и индивидуальным проектам.

Наша цель: Ограды по доступным ценам, быстро и качественно. Клиент получает качественное гарантийное обслуживание на выполненные работы.

Цены от от 1102 руб.

ДОСТАВКА
  • РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ
  • СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ПО ВСЕМ РАЙОНАМ Московской области
Для расчета доставки укажите на карте ваш адрес.
Доставляем по всем районам Московской области.

  • Оплата за наличный расчет
  • Оплата банковскими картами
  • Кредит и рассрочка
  • По безналичному расчету

Работам без предоплаты
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Наши контакты

Телефон:

+7 (495) 085-44-55

Адрес:

Москва, Каширское шоссе вл. 63/1

Email:

sale@good-zabor.ru

Ближайшие станции метро

Парнас-15 мин.

Время работы:

Пн-Вс: c 10:00–20:00, без выходных
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С8

Изготавливается как оцинкованный, так и с полимерным покрытием с одной и с двух сторон

9003
8019
8017
7024
7004
6020
6005
5005
3011
3009
3005
1014
С10 + ФИГУРНЫЙ

Изготавливается как оцинкованный, так и с полимерным покрытием с одной и с двух сторон

9003
8019
8017
7024
7004
6020
6005
5005
3011
3009
3005
1014
С20

Изготавливается как оцинкованный, так и с полимерным покрытием с одной и с двух сторон

9003
8019
8017
7024
7004
6020
6005
5005
3011
3009
3005
1014
С21

Может быть как оцинкованный, так и с полимерным покрытием с одной и с двух сторон

9003
8019
8017
7024
7004
6020
6005
5005
3011
3009
3005
1014
НС35

Изготавливается как оцинкованный, так и с полимерным покрытием с одной и с двух сторон

9003
8019
8017
7024
7004
6020
6005
5005
3011
3009
3005
1014
ПОД ДЕРЕВО ИЛИ КАМЕНЬ

Изготавливается как оцинкованный, так и с полимерным покрытием с одной и с двух сторон

9003
8019
8017
7024
7004
6020
6005
5005
3011
3009
3005
1014
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